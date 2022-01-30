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ليفربول يتعاقد مع الكولومبي لويس دياز

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لويس دياز
قيمة الصفقة تبلغ حوالي 37 مليون جنيه إسترليني

ليفربول يتعاقد مع الكولومبي لويس دياز

ليفربول - د ب أ

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الأحد تعاقده مع المهاجم الكولومبي لويس دياز من صفوف بورتو البرتغالي.

ووقع دياز "25 عاما" عقدا طويل الأجل مع ليفربول، يعتقد أنه يستمر حتى 2027.

وتوصل ليفربول لاتفاق مع بورتو لضم دياز مقابل دفع 37 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار).

وقد يدفع ليفربول 12 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى بورتو كحوافز محتملة، لكن الأمر برمته يتوقف على حصول اللاعب على تصريح عمل.

وذكر ليفربول في تغريدة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: اللحظة التي انتظرتموها، لويز دياز أصبح في ليفربول.

وسافر ممثلو ليفربول إلى أميركا الجنوبية حيث يتواجد دياز حاليا مع منتخب كولومبيا، من أجل إتمام الصفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين في إنجلترا.

دياز الذي يستعد للمشاركة مع منتخب كولومبيا أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم، من المتوقع أن يصل إنجلترا بعد عدة أيام.

وتنافس ليفربول مع عدة أندية على ضم دياز، وأبرز هذه الأندية هي توتنهام.

وتردد أن دياز كان على رأس أولوية المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن النادي الإنجليزي عجل بالتعاقد مع اللاعب نظرا للاهتمام الذي يحظى به من أندية أخرى.

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