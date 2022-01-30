مانشستر يونايتد يحقق في ادعاءات اعتداء جنسي ضد غرينوود

يفحص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ادعاءات تتعلق باعتداء لاعبه ماسون غرينوود الجنسي على سيدة.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا يوم الأحد للرد على الادعاءات التي جرى نشرها مصحوبة بصور وتسجيل صوتي، والتي لم تعد متاحة على الحساب الخاص بالسيدة على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور.

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وذكر مانشستر في بيانه: نحن على دراية بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لن نصدر المزيد من التعليقات لحين وضوح الحقائق، مانشستر يونايتد لا يتسامح مع العنف من أي نوع.

وأكدت الشرطة في مانشستر أنها تنتظر المزيد من المعلومات بشأن الادعاءات المتعلقة بغرينوود.

وأضاف بيان الشرطة: شرطة مانشستر الكبرى على دراية بالصور والفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الكاملة.