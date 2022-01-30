محمد صلاح.. 60% من قوة منتخب مصر

سجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر ليصعد بالمنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد هزيمة نظيره المغربي، ليساهم بذلك نجم ليفربول الإنجليزي في أكثر من 60% من أهداف فريقه في كأس أمم إفريقيا منذ المشاركة الأولى له بالبطولة.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي النسخة الحالية بعد الفوز على المغرب 2-1 يوم الأحد بهدفي محمد صلاح ومحمود "تريزيغيه" ليضرب موعدًا مع الكاميرون صاحب الأرض والجمهور في نصف النهائي يوم الخميس.

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وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية خلال النسخة الحالية بعد أن توّج بها في مباراة غينيا بيساو.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف مع منتخب الفراعنة إلى 6 أهداف في البطولة الإفريقية، ويفصله هدف وحيد عن معادلة عدد أهداف طاهر أبو زيد وعلي أبو جريشة، وهدفين ليتساوى مع أحمد حسن.

ومنذ المشاركة الأولى لمحمد صلاح رفقة مصر في بطولة أمم إفريقيا أمام مالي خلال المباراة الأولى من دور المجموعات لنسخة 2017، ساهم لاعب ليفربول في إحراز 64% من أهداف منتخب بلاده في المسابقة حتى الآن.

وتسبب صلاح في تسعة أهداف لفريقه من أصل 14 هدفًا سجلها لاعبو المنتخب المصري خلال نسخ 2017 و2019 و2021 حتى الآن، إذ سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

وجاءت أهداف صلاح في شباك غانا وبوركينا فاسو في نسخة 2017، والكونغو وأوغندا في 2019، وغينيا بيساو والمغرب في 2021، بينما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه كانت أمام منتخبات أوغندا والكاميرون والمغرب.

وتعد نسبة صلاح هي الأعلى لأي لاعب سجل منتخب بلاده 5 أهداف على الأقل خلال الفترة ذاتها من البطولة.

وظهر صلاح خلال 78 مباراة بقميص منتخب مصر، سجل 45 هدفًا وصنع 25 منذ المشاركة الأولى له في سبتمبر 2011.