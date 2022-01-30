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مشاركة راموس أمام ريال مدريد مهددة

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إصابة جديدة تبعد راموس عن باريس سان جيرمان

مشاركة راموس أمام ريال مدريد مهددة

باريس - فرانس برس

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سيغيب المدافع الإسباني سيرخيو راموس مجدداً عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب إصابة في ربلة الساق، وذلك بحسب ما أعلن النادي الباريسي الأحد.

ولم يحدد سان جرمان مدة غياب راموس المهدد بعدم المشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 15 فبراير المقبل ضد فريقه السابق ريال مدريد، لكنه كشف أن الإسباني أصيب في ربلة الساق خلال التمارين الخميس.

وقال المدرب الأرجنتيني لسان جيرمان ماوريتسيو بوكيتينو عشية ثمن نهائي مسابقة الكأس ضد نيس: سنتابع تطور وضعه بشكل يومي. لا نعرف حتى الآن إلى متى سيغيب.

ومنذ قدومه من النادي الملكي الصيف الماضي، لم يخض ابن الـ35 عاماً سوى أربع مباريات في الدوري الفرنسي وخمس بالمجمل بقميص النادي الباريسي، بسبب الإصابة التي أجبرته على الانتظار حتى 28 نوفمبر لتسجيل بدايته مع فريقه الجديد، قبل أن يبتعد بعدها لمباريات عدة بسبب "إجهاد عضلي".

وسجل راموس في 23 الشهر الحالي هدفه الأول بقميص سان جيرمان في الفوز على رينس 4-صفر في الدوري المحلي، حيث شارك للمرة الأولى أساسياً على ملعب "بارك دي برينس".

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