مصر تعوّل على "القائد" صلاح أمام المغرب

يظل محمد صلاح الخطر الأول في صفوف المنتخب المصري مع المحترفين الآخرين في إنجلترا، خلال القمة النارية ضد المغرب ضمن الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا في ياوندي.

تُعوّل مصر بشكل كبير على صلاح وجناح أستون فيلا الإنجليزي محمود حسن "تريزيغيه" ولاعب وسط أسنال الإنجليزي محمد النني لمواصلة مشوارها في العرس القاري وإزاحة خصم عنيد بعدما أطاحت بكوت ديفوار في سيناريو ركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي.

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سلاح هجومي آخر يملكه الفراعنة ويتمثل في مهاجم شتوتغارت الألماني عمر مرموش، وقلب هجوم غلطة سراي التركي مصطفى محمد، إلى جانب "الجوكر" أو "البديل السوبر" أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الزمالك القطب الثاني لكرة القدم المصرية.

صحوة صلاح



وعلى الرغم من ذلك، فإن أفضل مباراة للفراعنة في النسخة الحالية من الكأس القارية صادفت صحوة صلاح وكانت ضد كوت ديفوار.

بعدما كان صلاح شبه غائب في المباراة الأولى في البطولة والتي خسرتها مصر أمام نيجيريا صفر-1، سجل هدف الفوز بطريقة رائعة في المباراة الثانية ضد غينيا بيساو 1-0، قبل أن يقدم مباراة سيئة جداً ضد السودان 1-صفر في الجولة الثالثة، حيث فُرضت عليه رقابة لصيقة بثلاثة مدافعين لمنتخب "صقور الجديان".

ضد السودان، غفرت له الجماهير في ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي كل شيء، وهتفت له عند لمسه كل كرة، حتى أن صلاح رد على هتافاتهم مثل المحارب، عندما كان ينفذ كل ركلة ركنية وكان يسددها بطريقة سيئة.

لكن ضد ساحل العاج، أخرج كل ما في جعبته، وقاد منتخب بلاده بيدٍ من حديد، وكان صلاح مسدد الركلة الترجيحية الخامسة الحاسمة التي منحت الفراعنة بطاقة العبور الى ثمن النهائي، قبل أن يؤكد أن مصر صاحبة الرقم القياسي في الألقاب في البطولة (7 مرات)، "تنتظر بشدة لقبًا جديدًا".

"سنحاول منعه"



وحيد خليلوزيتش، المدرب البوسني-الفرنسي للمنتخب المغربي، يعتبره بدوره الخطر الأول، ويفكر في خطة لشل حركة صلاح.

وقال: بالطبع قمنا بتحليل كل مؤهلاته عن طريق الفيديو، قمنا بإعداد خطة تكتيكية. سنحاول إيقافه وحرمانه من مؤهلاته.

ينتظر المدافع الأيسر آدم ماسينا عمل كبير لامتصاص حماس واندفاع وتألق صلاح على الجهة اليمنى لهجوم مصر ومدربها البرتغالي كارلوس كيروش.

لحسن حظ مدافع واتفورد الإنكليزي أنه لم يكن أحد ضحايا صلاح خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي في 16 أكتوبر الماضي، فهو لم يكن على أرضية الملعب عندما تلاعب "الفرعون" بمدافعي فريقه في طريقه إلى تسجيل هدف رائع.

وحذَّر وحيد قائلاً: صلاح لاعب لا يمكن أن يوقفه لاعب واحد. إنه لاعب رائع، لكننا قادرون على صده في كل محاولاته الهجومية.

وإلى جانب نجم ليفربول، فإن خليلوزيتش "حذَّر" من "منتخب منظم جداً قادر على ترك "الاستحواذ على الكرة" للمنتخب المغربي.

وقال: علينا توخي الحذر حتى لا نفقد الكرة في منطقته (صلاح).

وختم: صلاح كان رائعاً في الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية. في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في العالم، لا يمكن إيقافه في ناديه.