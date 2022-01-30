مصر تفض شراكة "نصف نهائي إفريقيا" مع نيجيريا

فضّ المنتخب المصري شراكته مع المنتخب النيجيري وأصبح أكثر منتخبات القارة الإفريقية وصولًا لنصف نهائي كأس الأمم في تاريخ البطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي النسخة الحالية بعد تخطي نظيره المغربي بهدفي صلاح و "تريزيغيه" ليلاقي صاحب الأرض منتخب الكاميرون يوم الأربعاء، ليصل منتخب "الفراعنة" إلى المربع الذهبي الإفريقي للمرة الـ16 في تاريخه متخطيًا منتخب نيجيريا الذي وصل إلى 15 نصف نهائي من قبل.

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وفاز منتخب مصر بالبطولة 7 مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 كأكثر المنتخبات تتويجًا بها، وخسر النهائي مرتين 1962 و2017، وبلغ المربع الذهبي 7 مرات في 1963 و1970 و1974 و1976 و1980 و1984 و2021.

بينما حصد المنتخب النيجيري اللقب 3 مرات 1980 و1994 و2013 وظفر بالميدالية الفضية خلال 4 نسخ: 1984 و1988 و1990 و2000، ويعتبر منتخب "النسور الخضراء" أكثر المنتخبات تتويجًا بالمركز الثالث في المسابقة بـ8 مرات خلال نسخ: 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019.

ووصلت مصر للدور نصف النهائي خلال 5 من آخر 6 مشاركات بكأس الأمم بنسخ 2006 و2008 و2010 و2017 و2021، بعد وصولها لهذا الدور مرة واحدة فقط في 9 مشاركات قبل ذلك حينما فازت باللقب عام 1998.