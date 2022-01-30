300 مليون تفصل بين هالاند وفريقه "الحلم"

كشفت تقارير صحافية أن رغبة النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند هي الانضمام لبرشلونة الإسباني هذا الصيف، رغم اهتمام الأندية الإنجليزية أمثال مانشستر سيتي وينايتد وتشيلسي بضمّه.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إن هالاند يؤخر قراره من أجل منح الفريق الإسباني بعضًا من الوقت لتوفير 300 مليون جنيه إسترليني لازمة لضمه.

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وأكدت مصادر قريبة من بروسيا دورتموند الألماني أن وجهة هالاند المفضلة هي "كامب نو" وأنه يرفض الانتقال لفرق النخبة الأخرى في أوروبا.

وتراقب الأندية الأخرى موقف برشلونة إذا كان يستطيع حل مشكلة الديون التي تبلغ ما يقارب 670 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب أم لا.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للتعاقد مع اللاعب حوالي 300 مليون جنيه إسترليني، تضم الشرط الجزائي وراتب اللاعب و مطالب وكيله مينو رايولا.

وكان هالاند بعيدًا عن متناول برشلونة، لكن الأمر اختلف بعدما اقترض لابورتا من أحد أكبر بنوك العالم "غولدمان ساكس" قرضًا كبيرًا أدخل برشلونة في المعادلة.

ويمتد عقد النرويجي مع ناديه الحالي حتى نهاية موسم 2023-2024.