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توحيدًا للفريق.. رونالدو ينضم إلى "مجموعة واتساب" مانشستر يونايتد

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رونالدو
رونالدو يحاول لم شمل زملائه في مانشستر يونايتد

توحيدًا للفريق.. رونالدو ينضم إلى "مجموعة واتساب" مانشستر يونايتد

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم إلى "مجموعة واتساب" فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في محاولة من اللاعب لتوحيد الصفوف بعد الخلافات الأخيرة.

وكشفت صحيفة "ذان صن" الإنجليزية أن الخلافات بدأت حينما انتقد رونالدو زملاءه بسبب سوء الأداء، كما اتهم اللاعبين الصغار بأنهم لا يستمعون للنصائح وهو ما حظي بدعم المدرب رالف رانغنيك الذي أكد أن البرتغالي على صواب في حديثه عن اللاعبين الشباب.

وشكك زميله لوك شاو في "وحدة الفريق" بعد الهزيمة مطلع يناير الجاري من وولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال مصدر من داخل الفريق للصحيفة: اللاعبون الصغار يحبون التواصل عبر واتساب لإرسال النكات والمقاطع المضحكة وتبادل الموسيقى وآخر أخبار الموضة.

وتابع: بينما يبلغ عمر رونالدو ضعف أعمار بعض لاعبي الفريق الشباب، ولديه 5 أطفال وينتظر طفلا آخر من صديقته، حياته مختلفة تمامًا عن بعض زملائه.

واختتم: اللاعبون صدموا من انضمامه للمجموعة، لكنهم سعداء حقًا بالتواصل معه، الأمر أضفى المزيد من الودّ بين أعضاء الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 19 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر.

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