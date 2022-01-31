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الأهلي يستعيد مدافعه عبد المنعم بعد كأس الأمم

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محمد عبد المنعم
لقطة لاحتفال محمد عبد المنعم بعد هدفه في السودان

الأهلي يستعيد مدافعه عبد المنعم بعد كأس الأمم

القاهرة - رويترز

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أعلن الأهلي بطل إفريقيا استعادة المدافع محمد عبد المنعم من فيوتشر يوم الأحد.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت إنه استعاد مدافعه المعار عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل تمديد إعارة كريم نيدفيد لموسم إضافي بعد الموسم الجاري.

وأضاف الأهلي أنه توصل لاتفاق أيضا بإعارة لاعبه الشاب عبد الرحمن مانو إلى فيوتشر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتصدر الأهلي، الذي فاز في أول ست جولات قبل أن يتعادل 1-1 مع فيوتشر، الدوري برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، وهو نفس رصيد الزمالك الذي خاض ثماني مباريات.

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