السنغال تتفوق على غينيا الاستوائية وتبلغ قبل نهائي كأس الأمم

تأهلت السنغال إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالفوز 3-1 على غينيا الاستوائية في دور الثمانية بالكاميرون يوم الأحد.
وتقدم فمارا ديديو بهدف للسنغال بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 28، وأدركت غينيا الاستوائية التعادل بشكل مفاجئ بعد تسديدة يانيك بويلا في الدقيقة 57.
لكن البديل شيخو كوياتي سجل الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي في الدقيقة 68، ثم حسم البديل الآخر إسماعيلا سار الانتصار بهدف ثالث بعد متابعة كرة عرضية في الدقيقة 79.
وستلعب السنغال، التي خسرت نهائي كأس الأمم 2019 أمام الجزائر، في قبل النهائي يوم الأربعاء مع بوركينا فاسو التي تفوقت 1-صفر على تونس في دور الثمانية يوم السبت.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبرة السنغال تصطدم بطموحات غينيا الاستوائية بدور الثمانية لأمم إفريقيايأمل منتخبا السنغال وغينيا الاستوائية في حجز مقعد بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون، عندما يلتقيان ... رياضة
-
السنغالي سار ينضم متأخراً إلى منتخب بلادهكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن المهاجم إسماعيلا سار وصل إلى الكاميرون يوم الثلاثاء للانضمام إلى تشكيلة منتخب بلاده من أجل المشاركة في المراحل ... رياضة عالمية
-
غينيا الاستوائية تقصي مالي وتتأهل لملاقاة السنغالأكمل منتخب غينيا الاستوائية عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون، عقب فوزه 6 -5 بركلات ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية