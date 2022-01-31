السنغال تتفوق على غينيا الاستوائية وتبلغ قبل نهائي كأس الأمم

تأهلت السنغال إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالفوز 3-1 على غينيا الاستوائية في دور الثمانية بالكاميرون يوم الأحد.



وتقدم فمارا ديديو بهدف للسنغال بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 28، وأدركت غينيا الاستوائية التعادل بشكل مفاجئ بعد تسديدة يانيك بويلا في الدقيقة 57.



لكن البديل شيخو كوياتي سجل الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي في الدقيقة 68، ثم حسم البديل الآخر إسماعيلا سار الانتصار بهدف ثالث بعد متابعة كرة عرضية في الدقيقة 79.



وستلعب السنغال، التي خسرت نهائي كأس الأمم 2019 أمام الجزائر، في قبل النهائي يوم الأربعاء مع بوركينا فاسو التي تفوقت 1-صفر على تونس في دور الثمانية يوم السبت.



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