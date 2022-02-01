أوباميانغ يظهر في تدريبات برشلونة تمهيدا لضمه

ظهر المهاجم الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ في تدريبات برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء قبل الإعلان بشكل رسمي عن انتقاله للنادي الكاتالوني في صفقة انتقال حر قادما من آرسنال الإنجليزي.
ووصل أوباميانغ البالغ من العمر 32 عاما، إلى إسبانيا صباح يوم الإثنين وسط تكهنات حول اقترابه من الإعارة إلى برشلونة، لكن فترة الانتقالات الشتوية انتهت دون انتقال اللاعب رسميا للفريق.
وغادر أوباميانغ كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون مبكرا لأسباب صحية، علما بأنه لم يخض أي مباراة مع آرسنال منذ ديسمبر الماضي لأسباب انضباطية.
وارتبط اسم أوباميانغ بصفقة إعارة محتملة إلى برشلونة وعدة أندية أوروبية أخرى وأيضا أندية في الشرق الأوسط في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية فإن المحادثات تطورت يوم الاثنين ويستعد النجم الغابوني للانتقال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، لكن لم يصدر اعلان بشكل رسمي سواء من جانب ارسنال أو النادي الكاتالوني حتى الآن.
وقال جوان لابورتا رئيس برشلونة يوم الثلاثاء: الوثائق الخاصة بأوباميانغ جرى تسجيلها قبل دقيقة واحدة من منتصف ليلة الاثنين.
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