إيتو يعترف: "الحظ" ساعدني بتسجيل الهدف في مرمى السعودية

اعترف لاعب المنتخب الياباني جونيا إيتو أن "الحظ ساعده" في دخول كرته لشباك المنتخب السعودي خلال المباراة التي جمعت الفريق يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وانتصر منتخب اليابان على نظيره السعودي بهدفين نظيفين أحرزهما تاكومي مينامينو خلال الشوط الأول وجونيا إيتو في الشوط الثاني.

مادة اعلانية

وتحدث إيتو في تصريحات صحفية نقلتها المواقع اليابانية وقال: كان علي اتخاذ قرار التسديد، لكنني كنت محظوظًا بدخول الكرة للشباك.

ويرى اللاعب الدولي والمدرب الياباني السابق إيجون كيوكومو أن المنتخب الملقب بـ "الساموراي" بدأ المباراة بحذر حتى يستطلع خطط المنتخب السعودي أولًا، وأن بداية الشوط الثاني كانت أفضل من الأول بسبب تعليمات المدرب في غرف الملابس.

وقال كيوكومو الذي لعب 40 مباراة دولية بين 1974 و1980: حينما علم المدرب أنه لن يعاني إذا قرر الهجوم، هاجم بقوة.

وأشاد مدرب اليابان الحالي هاغيمي موريياسو بالمنتخب السعودي قائلًا: السعودية فريق ذو مستوى عالٍ جدًا، رغم خسارتهم إلا أنهم قاتلوا بضراوة وأدوا أدوارهم على أكمل وجه. لم نحقق أي شيء بعد، تنتظرنا مباراة مقبلة أصعب.

ويلعب المنتخب السعودي خارج ملعبه أمام الصين خلال الجولة المقبلة من التصفيات، فيما يحل المنتخب الياباني ضيفًا على أستراليا.