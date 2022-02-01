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إيران تكرر فوزها على الإمارات في التصفيات

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مهدي طارمي
احتفال مهدي طارمي بهدفه في شباك الإمارات

إيران تكرر فوزها على الإمارات في التصفيات

طهران - د ب أ

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أكد منتخب إيران أحقيته في التأهل للمونديال بتغلبه على ضيفه الإماراتي 1 -صفر خلال الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويدين منتخب إيران بالفضل في هذا الفوز لمهدي طارمي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 44.

ولعب منتخب إيران بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 بعد طرد صادق محرمي لحصوله على الإنذار الثاني.

وانتهت مباراة الذهاب بالنتيجة ذاتها، وأحرز حينها مهدي طارمي هدف فوز إيران أيضًا على أرضية ملعب "زعبيل".

واعتلى المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب كوريا الوصيف والذي ضمن التأهل إلى مونديال قطر بينما توقف رصيد الإمارات عند تسع نقاط في المركز الثالث

وحل منتخب لبنان في المركز الرابع بست نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب العراق صاحب المركز الخامس وظل منتخب سوريا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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