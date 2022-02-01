تقلص آمال لبنان والعراق بعد تعادلهما

تقلصت فرص لبنان والعراق في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بتعادلهما 1-1 في صيدا يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من التصفيات.
وسجل أيمن حسين هدف العراق في الدقيقة 40 قبل أن يدرك ماهر صبرا التعادل للبنان في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وبات رصيد منتخب لبنان ست نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع، متأخرا بفارق ثلاث نقاط الإمارات صاحبة المركز الثالث التي ستلتقي في وقت لاحق مع إيران التي تأهلت منذ الجولة الأخيرة يوم الخميس الماضي.
ويحتل العراق المركز الخامس بخمس نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن سوريا متذيلة الترتيب التي تستضيف في وقت لاحق المنتخب الكوري الجنوبي في الإمارات.
ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.
وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 مارس المقبل، حيث يلتقي العراق مع الإمارات، ولبنان مع سوريا، وكوريا الجنوبية مع إيران.
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