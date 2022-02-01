حجازي يغادر إلى ألمانيا لبدء برنامجه العلاجي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء مغادرة أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة إلى ألمانيا لبدء علاجه من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة مصر والمغرب ببطولة كأس أمم إفريقيا مطلع الأسبوع الجاري.
ولعب حجازي (31 عاماً) 46 دقيقة في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المغرب قبل خروجه مصاباً.
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وقال الاتحاد المصري على حسابه في "فيسبوك": يتوجه أحمد حجازي يوم الثلاثاء إلى ميونخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي من إصابة العضلة الضامة في أحد المراكز المتخصصة.
وتعرض حجازي إلى الإصابة خلال المباراة، وبعد نهايتها ثبت تعرضه إلى تمزق في أوتار العضلة الضامة ما يعني غيابه عن ما تبقى من البطولة.
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