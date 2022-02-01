رئيس برشلونة: ديمبلي توصل لاتفاق مع فريق آخر

يعتقد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي توصل لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي آخر، عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

وتحدث لابورتا يوم الثلاثاء عن تفاصيل المفاوضات بشأن تجديد عقد الجناح الدولي البالغ عمره 24 عاما، حيث أنه بمجرد تعثر المفاوضات تم إبلاغ اللاعب بالبحث عن فريق آخر، وسط تكهنات عن وجود اهتمام من جانب عدة أندية تنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن دون وجود صفقة انتقال رسمية حتى الآن.

مادة اعلانية

وقال ماتيو اليماني مدير الكرة في برشلونة لديمبلي الأسبوع الماضي أنه يتوجب عليه الرحيل بشكل فوري ، الأمر الذي دفع اللاعب للحديث بشكل غاضب عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال لابورتا: عثمان قال أن عرض تجديد عقده كان جيدا للغاية، ثم حدثت مشكلة مالية، وعندما أخبرناه بأن العرض جيد بالفعل، التزم وكيل أعماله الصمت.

وأضاف: ديمبلي أراد قبول العقد الجديد، ثم أرادوا المزيد والأمور تعلقت، وكيله لم يقل أي شيء وكان لهذا الأمر عواقبه، فعلنا كل ما بوسعنا لكنه لم يقبل.

وعانى ديمبلي كثيرا منذ انتقاله لبرشلونة في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، كما تعرض لسلسلة من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب كثيرا.