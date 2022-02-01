فلاهوفيتش يكشف سر تفضيله الانتقال إلى يوفنتوس

كشف المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، أن عقلية يوفنتوس التي لا تعرف الاستسلام ساعدته في تجاهل العروض الخارجية والانتقال إلى تورينو.



وانضم فلاهوفيتش (22 عاما) من فيورنتينا إلى يوفنتوس مقابل 80 مليون يورو (90 مليون دولار) في أكبر صفقة بفترة انتقالات يناير.



وارتبط فلاهوفيتش، هداف دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بأندية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكنه قال في مراسم تقديمه يوم الثلاثاء إن ناديا واحدا فقط كان في ذهنه.



وأبلغ مؤتمرا صحافيا: كانت هناك الكثير من الأقاويل بشأن عروض من فرق أجنبية لكن القرار كان سهلا.



وأضاف: جينات يوفنتوس هي القتال وعدم الاستسلام والمعاناة عند الحاجة وهذا جزء من عقليتي.



وسيرتدي مهاجم منتخب صربيا الرقم 7 في تورينو والذي انتظر وريثا بعد مغادرة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي.



وتابع: كل قميص ليوفنتوس له وزنه وأنا هنا لمساعدة الزملاء ولأكون مستعدا لتلبية نداء المدرب، رقم القميص ليس مهما وما يهم هو الأداء في الملعب.



ويتطلع يوفنتوس لتحسين مركزه الخامس في الدوري، إذ يتأخر بنقطة واحدة عن أتلانتا الرابع و11 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان الذي تتبقى له مباراة.



وألهب وصول فلاهوفيتش حماس مشجعي يوفنتوس إذ يعاني فريق المدرب ماسيميليانو أليجري من قلة الأهداف هذا الموسم وأحرز 34 هدفا في 23 مباراة بالدوري.



وواصل فلاهوفيتش: لا أعتقد أن لاعبا واحدا في العالم يمكنه حسم المباريات بمفرده. الفريق يفوز ويخسر ويمكننا سويا الفوز وتخطي العقبات.



واختتم: مازلت صغيرا ولا أدرك كل ما يحدث حولي وفكرة أن أكون قدوة لكثير من الأطفال تبدو غريبة بالنسبة لي، وصلت الآن إلى أحد أكبر فرق العالم ولدي مشاعر هائلة.

مادة اعلانية