مصر تحتج على تعيين الحكم غاساما لإدارة مباراة الكاميرون

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء احتجاجا رسميا للاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" على تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة مباراة قبل النهائي لكأس الأمم الافريقية أمام الكاميرون يوم الخميس.

ويواصل المنتخب المصري الفائز باللقب القاري سبع مرات استعداداته للقاء أصحاب الأرض في قبل النهائي على استاد أولمبي في ياوندي.



لكن يبدو أن تعيين غاساما أثار غضب الاتحاد المصري الذي احتج على تعيينه لإدارة المباراة دون توضيح الأسباب.

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وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر إقامتها يوم الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون".



وأضاف البيان: كما قدم الاتحاد للكاف مذكرتين تتضمن كل منها ردودا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب في دور الثمانية وملابسات عدم تمكن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة ذاتها.

وأشارت تقارير صحفية مغربية ومصرية إلى حدوث اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب فوز مصر 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي في مباراة دور الثمانية يوم السبت.

وغاب كيروش عن المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة بسبب الزحام المروري الذي تسبب في تأخره عن موعد المؤتمر.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه القاري الثامن وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، إذ خسر 1-صفر من نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية يوم الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.