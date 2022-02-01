نادي كولن الألماني يلجأ للقضاء من أجل جماهيره

لجأ نادي كولن الألماني لكرة القدم إلى محكمة إدارية عليا سعيا لإلغاء قرار ضمن القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا، والذي يقضي بالسماح بحضور 750 مشجعا فقط في مباريات الفريق.

وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية يوم الثلاثاء أنها تلقت أمس الاثنين خطابا من النادي.

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ولا تسمح ولاية شمال الراين فيستفاليا، التي يقع فيها نادي كولن، بحضور أكثر من 750 مشجعا في الاستادات في إطار آخر القيود التي فرضت في ظل جائحة كورونا ويستمر العمل بها حتى التاسع من فبراير.

ويسعى كولن لإلغاء هذا القرار والسماح بحضور عشرة آلاف مشجع على الأقل، بل يأمل زيادة العدد إلى 24 ألف مشجع، في المباراة المقررة أمام فرايبورغ يوم السبت.

وكان ناديا بوروسيا دورتموند وأرمينيا بيليفيلد اللذان يستعدان أيضا للعب على ملعبيهما مطلع الأسبوع المقبل، قد أعلنا أيضا اتخاذ إجراءات قانونية لكن المحكمة لم تعلن تلقي أي خطابات من الناديين حتى الآن.

ولم تتضح الصورة بشأن موعد اتخاذ القرار المحتمل، كما أن حكومة الولاية يمكنها تقديم إفادة بشأن الأمر في موعد أقصاه منتصف ليل الأربعاء.

ومن جانبها، ذكرت المحكمة أنه لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عدد المشجعين المسموح به في الاستادات وإنما يمكنها تأييد القيود المفروضة من قبل الحكومة على الفعاليات الرياضية الكبرى أو إلغائها.

وتجدر الإشارة إلى أن ولايات أخرى في ألمانيا تسمح بحضور أعداد أكبر من المشجعين في مباريات الدوري الألماني، ومنها ولاية بادن-فورتمبرغ التي تسمح بحضور ستة آلاف مشجع وولاية بافاريا التي تسمح بحضور عشرة آلاف مشجع.