أبوبكر والمصريون.. تسديدة "الخامسة" وهدف بنصف قرن

تحمل مواجهة يوم الخميس خلال نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون ومصر طابعًا خاصًا لقائد المنتخب الكاميروني فينسنت أبو بكر، إذ واجه مهاجم النصر السعودي معظم لاعبي الجيل الحالي سابقًا أكثر من مرة، كما أن هدفا واحدا في شباك المصريين سيعني له الكثير.

تاريخ أبوبكر أمام المصريين

واجه أبوبكر العديد من لاعبي الجيل الحالي لمنتخب مصر خلال نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الغابون، إذ كان محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود "تريزيغيه" وأحمد حجازي ضمن التشكيلة الأساسية "للفراعنة"، فيما جلس رمضان صبحي بديلًا.

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وحققت الكاميرون اللقب الخامس في تاريخها بعد الفوز في تلك المباراة بهدفين لهدف، وسجل أبوبكر هدف الفوز لفريقه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتسديدة سكنت شباك الحضري بعد مراوغة رائعة للمدافع علي جبر، بعد تقدم محمد النني لمصر وتعادل نيكولاس نكولو لـ "الأسود غير المروضة".

وعلى مستوى الأندية، واجه أبوبكر محمد صلاح والنني وأحمد حجازي وأحمد حسن "كوكا" سابقًا، ولم يستطع سوى الأخيرين تحقيق الفوز عليه.

ولعب أبوبكر أمام صلاح خلال إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين ليفربول وبورتو بعد نهاية مباراة الذهاب بخماسية نظيفة لـ "الريدز".

ولعب الكاميروني أمام النني حينما كان الأخير في صفوف بازل السويسري، خلال إياب دور الـ16 من موسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015، وانتصر حينها بورتو على بازل برباعية نظيفة سجل منها أبوبكر هدفًا وحيدًا.

ويعد أحمد حسن "كوكا" المستبعد من تشكيلة مصر خلال النسخة الحالية من أمم إفريقيا، هو أكثر لاعب مصري واجهه أبوبكر، بعدما جمعتهما مباراة بورتو وسبورتنغ براغا البرتغاليين 4 مرات، انتصر كل منهما على الآخر مرتين، لكن أحد الفوزين منح "كوكا" لقب كأس البرتغال موسم 2015-2016 على حساب الكاميروني.

وكانت آخر مباراة لأبوبكر أمام لاعب مصري، بالجولة الخامسة من الدوري السعودي للموسم الجاري، حينما خسر النصر أمام الاتحاد بقيادة أحمد حجازي بثلاثة أهداف لهدف.



معادلة رقم حسام حسن الذي صمد 24 عامًا

هدف واحد لأبوبكر يكفل له معادلة رقم المصري حسام حسن والجنوب إفريقي بيني مكارثي اللذين سجلا سبعة أهداف لكل منهما خلال نسخة 1998.

ولم يستطع أي لاعب آخر تسجيل أكثر من خمسة أهداف خلال نسخة واحدة من كأس أمم إفريقيا منذ ذلك الحين.

ويملك أبوبكر في رصيده ستة أهداف حتى الآن جعلته متربعًا على صدارة هدافي النسخة الحالية.





هدف يساوي نصف قرن من الانتظار

سجل أبوبكر ستة أهداف في البطولة حتى الآن وهز زميله إيكامبي الشباك خمس مرات، وإذا تمكن أبوبكر من زيارة شباك المصريين، سيعادل الثنائية الأفضل في تاريخ أمم إفريقيا والتي كانت خلال نسخة 1974، أي منذ 48 عامًا، للاعبي منتخب "زائير" حينها مولامبا نداي ومايانغا ماكو اللذان سجلا مجتمعين 12 هدفًا، تسعة للأول وثلاثة للأخير.

الاقتراب خطوة من أساطير بلاده

سيقرّب الفوز على مصر أبوبكر خطوة أخرى نحو الفوز بالكأس السادسة في تاريخ بلاده والثانية له.

ويعني اللقب الثاني أن أبوبكر سيعادل إنجاز نجوم الكاميرون التاريخيين صامويل إيتو وريغوبرت سونغ وروجيه ميلا، الذين فازوا بلقبين من قبل.