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أرسنال يعلن رحيل أوباميانغ

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أوباميانغ
اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة

أرسنال يعلن رحيل أوباميانغ

العربية.نت

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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رحيل الغابوني بيير إمريك أوباميانغ رسميًا عن الفريق يوم الثلاثاء.

ونشر حساب النادي على "تويتر" بيانًا جاء فيه: تم الاتفاق على رحيل اللاعب التراضي، أوبا كان قائدنا في الموسمين ونصف الماضيين، لعب 162 مباراة وسجل 92 هدفًا في جميع المسابقات.

واختتم البيان: نتمنى التوفيق لأوباميانغ في الفصل المقبل من حياته، ونشكره على مساهمته مع النادي.

ووصل اللاعب إلى مدينة برشلونة يوم الإثنين، وأجرى الكشف الطبي، وظهر يوم الثلاثاء في تدريبات الفريق، لكن دون إعلان رسمي من برشلونة حتى الآن، بالرغم من تأكيد رئيس النادي خوان لابورتا أن الصفقة أوشكت على الانتهاء.

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