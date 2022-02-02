إصابة عبد الإله المالكي في الرباط الصليبي

كشف المنتخب السعودي أن عبد الإله المالكي لاعب وسط الفريق أصيب في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة يوم الثلاثاء أمام منتخب اليابان على ملعب "سايتاما".

وخسر المنتخب السعودي بهدفين نظيفين أمام نظيره الياباني خلال الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، لكنه ظلّ في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن منتخب اليابان مع تبقي مباراتين على نهاية التصفيات.

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ونشر المنتخب السعودي بيانًا على صفحته الرسمية بـ "تويتر" قال فيه: أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالإله المالكي صباح يوم الأربعاء في مدينة الرياض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم الثلاثاء، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وأضاف: تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

ولعب المالكي 14 مباراة مع فريقه السابق الاتحاد بالدوري هذا الموسم، وصنع هدفًا وحيدًا خلال 918 دقيقة، قبل أن يعلن الهلال عن ضمه رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك اللاعب في 16 مباراة بجميع المسابقات مع "الأخضر" منذ مشاركته الأولى في أكتوبر 2019 تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد.