اتحاد جدة يودع قائده كريم الأحمدي

ودع نادي اتحاد جدة قائده السابق المغربي كريم الأحمدي بعد أن اتفق الطرفان على رحيل اللاعب عقب إصابته في مباراة الاتحاد والفيصلي في مشط القدم مما سيجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة للاعب مع تعليق: شكرًا كريم الأحمدي.. كنت كريما في كل شيء.
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واستبدل الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المغربي بالبرتغالي آندري فيليبي.
ولعب الأحمدي 98 مباراة مع الاتحاد بجميع المسابقات منذ انضمامه إليه مطلع موسم 2018-2019، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.
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