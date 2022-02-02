الشناوي: مواجهة الكاميرون صعبة للغاية.. وصلاح "رمز"

أكد محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب المصري، أن مواجهة الكاميرون المقرر لها مساء الخميس في الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، ستكون صعبة للغاية .

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن مباراة الكاميرون صعبة للغاية و"هدفنا تقديم أداء يليق باسم منتخب مصر صاحب التاريخ الكبير في القارة".

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وأضاف : هدفنا تقديم عرض جيد والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية، نحترم كل المنتخبات الأفريقية وهدفنا الفوز.

وأوضح: محمد صلاح رمز كبير لنا كلاعبين وهو الأفضل حالياً في العالم، البعض يتحدث عن أنه من أفضل ثلاث لاعبين في العالم لكن بالنسبة لي صلاح هو الأفضل في العالم، هو فخر لنا ولشعب مصر بالكامل، ومتواضع وقريب منا ويتمنى أن نتوج معا باللقب.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني يوم الخميس، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في الكاميرون وتختتم يوم السادس من الشهر الجاري.

يشار إلى أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة أمم أفريقيا بسبعة ألقاب، منها ثلاثة على التوالي أعوام 2006و2008و2010.