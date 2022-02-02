بين رحيل غوميز وعودته.. 6 لاعبين و50 مليوناً

أنفق نادي غلطة سراي التركي ما يقارب الـ 50 مليون يورو، منذ رحيل مهاجمه بافتمبي غوميز للهلال موسم 2018-2019 وعودته مرة أخرى إلى النادي التركي فبراير 2022، على مهاجمي الفريق الستة الذين استقطبهم طوال فترة الـ 3 سنوات ونصف.

وأعلن النادي الواقع في إسطنبول عن عودة الفرنسي غوميز مرة أخرى للفريق يوم الأربعاء في صفقة انتقال حرة بعد فسخ الهلال لعقده بالتراضي.

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وبعد رحيل غوميز، لم يستطع النادي التركي الحصول على خدمات مهاجم يعوض رحيل العملاق الفرنسي، وبقي الفريق يلعب دون مهاجم صريح نصف موسم، قبل أن يتم التعاقد مع السنغالي مباي دياني لاعب قاسم باشا مقابل 13 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ 2.4 مليون لثلاثة مواسم، إلا أنه سجل 11 هدفاً فقط، أغلبها من علامة الجزاء، وتم الاتفاق مع كلوب بروج البلجيكي على إعارته هذا الموسم وتحمل راتبه، ما يعني أن المهاجم التركي كلف خزينة النادي التركي قرابة 22 مليون يورو.

وعقب نهاية إعارته وعودته للنادي التركي مرة أخرى، لعب دياني 6 أشهر قبل أن يُعيره مجددًا لوست بروميتش الإنجليزي، وفي صيف 2021 عاد مجددًا للفريق الأصفر والأحمر.

وفي مطلع موسم 2019-2020 تعاقد غلطة سراي مع الكولومبي رادميل فالكاو بعقد يمتد إلى 3 أعوام، وراتب يبلغ 5 ملايين يورو سنوياً، وبحسب التقارير الإعلامية التركية فإن المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني حصل على المبالغ تلك كافة قبل أن يلعب أول مبارياته مع النادي.

وخلال وجوده مع النادي التركي، لعب فالكاو 42 مباراة وسجل 20 هدفًا ولم يستطع قيادة الفريق للفوز لأي لقب، ليرحل خالي الوفاض في صفقة حرة إلى رايو فايكانو الإسباني مطلع الموسم الحالي.

وتعاقد غلطة مع اليوناني ميتروغولو لقاء 1.5 مليون يورو لكنه لم يؤدِ الدور المطلوب ليتنقل في إعارات مختلفة بين أندية آيندهوفن الهولندي ومارسيليا الفرنسي حتى استقر به الحال في آريس تسالونيكي في بلاده، وتمت استعارة الروماني فلورين أندوني من برايتون الإنجليزي مقابل 700 ألف يورو وراتب سنوي يبلغ 2.5 مليون، بإجمالي يصل إلى 3.2 مليون يورو قبل أن يعود في العام الذي يليه إلى ناديه مرة أخرى، لكن اللاعبين سجلا 4 أهداف فقط خلال 21 مباراة خاضاها مع النادي.

وضم غلطة سراي مهاجمين فقط منذ موسم 2020-2021 وحتى عودة غوميز، أولهما هو الدولي المصري مصطفى محمد من الزمالك، وكلّفت الصفقة خزينة النادي 5.3 مليون كقيمة انتقال اللاعب الكلية والمقسمة على إعارة لموسم وبعدها عقد يمتد لـ 3 سنوات.



ويبلغ راتب مصطفى طوال فترة تعاقده مع النادي والبالغة 4 سنوات 3.5 مليون يورو، أي أن مجموع الصفقة الكلية بلغ حوالي 9 ملايين يورو، ولعب محمد 46 مباراة مع غلطة سراي سجل خلالها 15 هدفًا بجميع المسابقات.

أما المهاجم الثاني فهو التركي الشاب خليل درويش أوغلو من برنتفورد الإنجليزي وتم ضمّه في إعارة لموسمين متتاليين مقابل مليون يورو.

ولعب غوميز سابقًا 42 مباراة مع غلطة بجميع المسابقات، سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 6 آخرين.