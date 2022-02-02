برشلونة يُعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان: توصل برشلونة وبيير-إيميريك أوباميانغ الى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع أرسنال، مضيفاً: سيوقع اللاعب عقداً حتى يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو.

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وشارك اللاعب يوم الأربعاء في تدريبات فريقه الجديد بعد اجتيازه للفحص الطبي بنجاح.