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برشلونة يُعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025

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أوباميانغ
عقد اللاعب يمتد حتى 2025

برشلونة يُعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025

برشلونة - فرانس برس

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان: توصل برشلونة وبيير-إيميريك أوباميانغ الى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع أرسنال، مضيفاً: سيوقع اللاعب عقداً حتى يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو.

وشارك اللاعب يوم الأربعاء في تدريبات فريقه الجديد بعد اجتيازه للفحص الطبي بنجاح.

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