تقديم موعد مباراة المركز الثالث في كأس الأمم إلى السبت

أكدت اللجنة المنظمة يوم الأربعاء أن مباراة المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون ستقام يوم السبت بدلا من الأحد.



وستظل المباراة باستاد أحمدو أهيدجو في ياوندي، ولم تعط اللجنة المنظمة تفسيرا لسبب تقديم موعد المباراة لكنها قالت في بيان أن القرار اتخذ "بعد مشاورات مع حكومة الكاميرون".



وتقام المباراة النهائية باستاد أولمبي في ياوندي أيضا يوم الأحد، وقد يكون الاضطرار إلى تقسيم قوات الأمن بين مكانين مختلفين من أجل مباراتين تفصل بينهما ساعات قليلة عاملا في القرار.



وشهد استاد أولمبي حادث تدافع أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 38 قبل مباراة الكاميرون في دور الستة عشر ضد جزر القمر في 24 يناير كانون الثاني.



ولن يحصل الخاسر من مواجهة قبل النهائي يوم الخميس بين الكاميرون ومصر سوى على فترة وجيزة للاستعداد لمباراة السبت. وتقام مباراة الدور قبل النهائي الأولى بين السنغال وبوركينا فاسو يوم الأربعاء.



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