كيروش: أحترم إيتو.. لكن كرة القدم ليست حربًا

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري أن حارس المرمي محمد الشناوي سيغيب عن مواجهة الكاميرون المقرر لها يوم الخميس في الدور قبل النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، لعدم جاهزيته فنيا، كما شدد على احترامه لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن الشناوي غير جاهز فنياً لخوض المباراة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المصري يتعامل مع واقع الإصابات التي يعاني منها الفريق.

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وأضاف أنه يتوقع أن يكون حكم مباراة مصر والكاميرون جيد خاصة أنها بطولة كبيرة ويتابعها الملايين علي مستوي العالم.

وأوضح أن كلمة خوف ليست في قاموسه الكروي، ولكنه يحترم المنافس وهو صاحب تاريخ كبير بجانب أن منتخب الكاميرون مستضيف البطولة.

وتابع: لدينا إصابات وغيابات كثيرة ولكننا سنتعامل معها وثقتي بلا حدود في اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، ونسعي للفوز دون شك والتأهل لنهائي البطولة رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس.

وقال: كرة القدم لا تعترف بمرادفات مثل حرب، هي لعبة في الأساس، وأنا أحترم صامويل ايتو كرمز كروي كبير ورئيس اتحاد الكاميرون.

يشار إلى أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة أمم أفريقيا بسبعة ألقاب ، منها ثلاثة على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.