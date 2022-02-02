مولر: لا أفكر في الاعتزال مطلقًا

كشف المهاجم الألماني، توماس مولر، أنه يعتزم مواصلة اللعب حتى عام 2025 على الأقل، علما أن عقده الحالي مع بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ينتهي في 2023، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في الاعتزال قريبًا.

وقال مولر في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية نشرتها يوم الأربعاء: أنا بالتأكيد أرغب في مواصلة لعب كرة القدم على أعلى مستوى حتى عام 2025.

مادة اعلانية

وأضاف: الأمور تتطور بشكل هائل في الوقت الحالي من الناحية الرياضية، وأنا أستمتع كثيرا بأدائي على الملعب. لذلك لا أفكر مطلقا في الاعتزال.

وقضى مولر، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونخ ويقضي حاليا الموسم الرابع عشر له في الدوري الألماني وهو ما يجعله اللاعب الأكثر استمرارية بين لاعبي الفريق الحاليين.

ويستمر عقد مولر مع بايرن ميونخ المتوج بلقب البوندسليغا تسع مرات متتالية، حتى عام 2023 ولم تبدأ بعد المفاوضات بشأن تجديد العقد.

وقال مولر: أتعامل مع الأمر بشكل هادئ للغاية ولكن بثقة أيضا في الوقت نفسه. لم يتحدث أحد من النادي معي حتى الآن. لذلك علينا أن ننتظر لنرى ما سيأتي في المستقبل.