"الانضباط" تحرم اتحاد جدة من جمهوره أمام النصر

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان اتحاد جدة من جماهيره خلال المباراة المقبلة للفريق على ملعبه والتي توافق مواجهة النصر يوم 11 فبراير ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر الاتحاد السعودي حيثيات القرار عبر موقعه الرسمي مشيرًا إلى أن سبب العقوبة هو قيام جماهير الاتحاد برمي علبتي مياه تجاه أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام الفيصلي، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
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كما ألزمت اللجنة النادي الغربي جدّة بدفع مالية قدرها 31,250 ريال، مؤكدة أن قرارها غير قابل للاستئناف.
ويواجه الاتحاد أبها خارج أرضه خلال الجولة المقبلة، ثم يستضيف النصر بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".
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