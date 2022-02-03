آشلي كول ينضم إلى مساعدي لامبارد في إيفرتون

أعلن إيفرتون الإنجليزي يوم الخميس أن آشلي كول ظهير تشيلسي وأرسنال السابق انضم إلى مساعدي المدرب الجديد فرانك لامبارد.



وسيعمل مدافع منتخب إنجلترا السابق مدربا بالجهاز الفني للفريق الأول، قادما من أكاديمية تشيلسي، بجانب المساعدين جو إدواردز ودنكان فيرغسون تحت قيادة لامبارد الذي عين يوم الاثنين.



وقال كول: تحمست حين طلب فرانك الانضمام إليه في إيفرتون. إنها فرصة رائعة في ناد مذهل وأتيت إلى هنا للعمل الجاد وللمساعدة في جلب النجاح إلى إيفرتون.



وأضاف: فرانك مدرب ممتاز وقائد، ومع بقية الطاقم التدريبي حددنا كل شيء نحتاجه للنجاح سويا.



ولعب كول بجانب لامبارد في تشيلسي وفازا بلقب بالدوري الإنجليزي الممتاز وأربعة ألقاب بكأس الاتحاد الإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا 2012.



وقال لامبارد: يعرف الجميع مسيرته الرائعة بالملاعب وما حققه في اللعبة.



وأضاف: هو مدرب جدير بالاحترام الآن ونال تقديرا على عمله بمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما وسيجلب الحماس والخبرة للنادي كما يتعامل جيدا مع الشبان مما يضيف قوة للجهاز الفني.



ويبدأ لامبارد مشواره مع إيفرتون بمواجهة برنتفورد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت قبل زيارة نيوكاسل في الدوري يوم الثلاثاء.



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