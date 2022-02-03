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السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتبلغ نهائي إفريقيا الثاني تواليًا

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ساديو ماني
احتفال ساديو ماني بالهدف الثالث في شباك بوركينا فاسو

السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتبلغ نهائي إفريقيا الثاني تواليًا

ياوندي - د ب أ

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بلغ المنتخب السنغالي المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 - 1، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق عبده ديالو في الدقيقة 70، قبل أن يضيف إدريسا غانا جاي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 81 سجل بلاتي توري هدف بوركينا فاسو الوحيد، لكن ساديو ماني نجح في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب السنغالي في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة ،سيلتقي المنتخب السنغالي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الثانية بالدور قبل النهائي بين مصر والكاميرون والتي تقام يوم الخميس.

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