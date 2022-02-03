السنغال.. طريق "الكأس" يمر عبر غياب الأبطال

وصلت السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بدون أن تلعب أي مباراة أمام بطل سابق في مشوارها خلال البطولة، بينما واجه منافسها في النهائي سواء كان مصر أو الكاميرون العديد من المنتخبات حاملة اللقب.

وانتصر المنتخب السنغالي على نظيره البوركيني بثلاثة أهداف لهدف في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء، ليحجز مقعدًا في المباراة النهائية التي تقام يوم الأحد.

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ووقع المنتخب الملقب بـ "أسود التيرانغا" في المجموعة الثانية إلى جانب غينيا ومالاوي وزيمبابوي، وبالرغم من سهولة المجموعة مقارنة بالمجموعات الأخرى، إلا أن ساديو ماني ورفاقه أحرزوا هدفًا وحيدًا فقط في دور المجموعات، وكان كافيًا لصعودهم كمتصدر للمجموعة بخمس نقاط من فوز وتعادلين.

ولم يسبق لمنتخبات غينيا ومالاوي وزمبابوي أن حملوا الكأس الإفريقية من قبل، بل إن أفضل إنجاز من بينهم هو احتلال المنتخب الغيني لوصافة البطولة نسخة 1976 التي فاز بها "أسود الأطلس".

وفي دور الـ16، انتصر أبناء المدرب أليو سيسيه على كاب فيردي بهدفين نظيفين، وكانت المشاركة الحالية هي الرابعة لمنتخب كاب فيردي في تاريخه بالبطولة، وأبرز إنجاز له هو الوصول لربع نهائي نسخة 2013.

وقابل الفريق السنغالي منتخب غينيا الاستوائية في ربع النهائي، الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة، واحتل المركز الرابع نسخة 2015 كأفضل مركز وصل إليه في البطولة.

وأقصى السنغال منتخب بوركينا فاسو وصيف نسخة 2013 في نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدف.

وفي المقابل، تستضيف الكاميرون صاحب الأرض منتخب مصر في نصف النهائي الآخر، وكان طريق أصحاب الأرض أسهل قليلًا مقارنة بـ "الفراعنة" إذ واجهت كتيبة فنسنت أبو بكر بطلًا واحدًا من قبل في مشوارها إلى هذه المرحلة، هو المنتخب الإثيوبي الذي حقق اللقب مرة وحيدة عام 1962، وانتهت نتيجة المباراة بأربعة أهداف لأصحاب الأرض مقابل هدفًا وحيدًا للضيوف في دور المجموعات.

وخلال أدوار خروج المغلوب واجهت الكاميرون منتخبي جزر القمر وغامبيا اللذان يلعبان في أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخهما.

أما المنتخب المصري فقد خسر من نيجيريا حامل اللقب 3 مرات من قبل، وانتصر على السودان صاحب اللقب الوحيد في دور المجموعات، ثم أقصى منتخب كوت ديفوار صاحب النجمتين الإفريقيتين في دور الـ16، قبل أن ينتصر على المنتخب المغربي بطل نسخة 1976 في ثمن النهائي.

ويلعب المنتخب السنغالي النهائي الثالث له بالقرن الحالي بعد نسختي 2002 و2019، وخاضت مصر فقط نهائيات أكثر منه خلال تلك الفترة بأربع مرات خلال نسخ 2006 و2008 و2010 و2017 وأمامها فرصة للوصول للنهائي الخامس يوم الخميس.