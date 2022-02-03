اللجنة الأولمبية الدولية: إقامة كأس العالم كل عامين ستضر الرياضة

تعرضت خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين، لانتقادات من جانب اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس، مع زعمها بأن "فيفا" قد يتسبب في ضرر كبير للرياضة بشكل عام.

وفي جلسة للجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الصينية بكين، قبل افتتاح دورة الألعاب الشتوية يوم الجمعة، تم الإعراب عن وجهة النظر التي مفادها أن كرة القدم قد تكون لها تأُثير سلبي كبير، إذا ما تم تغيير النظام الحالي بإقامة كأس العالم كل أربعة أعوام.

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ورفض الاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" خطط الفيفا، لكن هناك دعم لهذه الخطط داخل آسيا وأفريقيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".

وقال الجزائري مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، في جلسة اللجنة الأولمبية، أنه يعارض بقوة خطط "فيفا".

وأضاف براف: الخطة ستتسبب في ضرر كبير للرياضة العالمية، وخاصة كرة القدم.

وتابع: سيتسبب ذلك ببساطة في تراجع الرياضات الأخرى، وهو أمر غير مقبول، كما أن ذلك سيتسبب في فجوة بين رياضات السيدات والرجال، وسيكون بمثابة انتكاسة تعطل هدفنا في خلق المساواة والتكافؤ في جميع الرياضات.

وأضاف براف: أتقدم بطلب لوضع حد لذلك المسعى الذي يتعارض مع كل قيمنا الأولمبية،بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وعارض الخطة نيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة، وريو سيونج مين، نائب رئيس لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية، إن جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، كتب له هذا الاسبوع ليعتذر عن حضور الجلسة، الأمر الذي حرم الأعضاء من فرصة مناقشة خطط كأس العالم وجها لوجه.

وأوضح باخ : "كنا نرغب في مناقشة تلك الخطط مع رئيس "فيفا)" لكن هذا غير ممكن لأنه ألغى زيارته إلى بكين.

وتابع: لا يجب علينا مناقشة الأمر بشكل أوسع في غيابه، وذلك احتراما لزميلنا.

وردا على سؤال بخصوص كيفية علمه بأن إنفانتينو لن يحضر إلى بكين، قال باخ في مؤتمر صحفي أن رئيس فيفا أرجع السبب إلى الوضع الوبائي.

وأضاف: السيد إنفانتينو كتب لي خطابا أول أمس، قال فيه إنه بسبب الوضع الوبائي فإنه لن يسافر إلى بكين، وسيتابع الجلسة من الكاميرون حيث يتواجد هناك لمتابعة الدورين قبل النهائي والنهائي من كأس أمم إفريقيا.