ضربة قوية لنابولي.. إصابة لوزانو بخلع في الكتف

أعلن نابولي الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أن هيرفينغ لوزانو مهاجم منتخب المكسيك يواجه فترة غياب طويلة عن المباريات بعد إصابته بخلع في الكتف أمام منتخب بنما.



ونقل لوزانو البالغ عمره 26 عاما على محفة إلى خارج الملعب في الدقيقة 66 من انتصار المكسيك 1-صفر في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء.



وقال نابولي في بيان: بعد محادثات مع الطاقم الطبي للمنتخب المكسيكي بشأن إصابة هيرفينج لوزانو تم التأكد من إصابته بخلع في الكتف الأيمن. سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات عند عودته إلى إيطاليا.



وتعد إصابة لوزانو ضربة قوية لنابولي الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي متأخرا بأربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.



وكان لوزانو يلعب بانتظام في تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي هذا الموسم وسجل خمسة أهداف في 28 مباراة في كافة المسابقات.



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