مدرب برنتفورد: إريكسن قد يصبح أعظم صفقة يبرمها النادي

أكد توماس فرانك مدرب برنتفورد يوم الخميس إن كريستيان إريكسن قد يصبح أعظم صفقة يبرمها النادي على الإطلاق وعبر عن أمله في ظهور لاعب الوسط الدنمركي مع الفريق لأول مرة في الدوري الإنجليزي في غضون أسابيع قليلة.



وانضم اللاعب البالغ عمره 29 عاما إلى برنتفورد يوم الاثنين بعد سبعة أشهر من تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة في بطولة أوروبا.



ووقع إريكسن، الذي سقط مغشيا عليه خلال مباراة ضد فنلندا في كوبنهاغن وخضع لإنعاش قلبي رئوي أنقذ حياته على أرض الملعب أمام الجماهير المصدومة وزملائه، لبرنتفورد في انتقال حر حتى نهاية الموسم.



وفي الوقت الحالي يستخدم لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق جهازا خاصا يُعرف باسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع.



ولم يلعب إريكسن منذ تعرضه للأزمة القلبية رغم أنه كان يتدرب مع ناديه السابق أياكس أمستردام من أجل استعادة لياقته.



وأنهى فريقه السابق إنتر ميلان عقده في ديسمبر لأن جهاز تنظيم ضربات القلب الذي زرعه غير مسموح به في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وقال فرانك للصحفيين قبل مواجهة إيفرتون يوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي: كان الحصول على خدمات إريكسن أمرا رائعا، قد يصبح أعظم صفقة على الإطلاق يبرمها النادي.



وتابع: شاهدتموه سابقا ضمن أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي وما حدث له في يونيو كان محزنا وأصابنا جميعا بالصدمة. اليوم الذي يعود فيه للملعب سيكون مشوبا بالعاطفة.



وأضاف: من الصعب تحديد موعد عودته، لكني أتمنى أن تكون خلال أسابيع قليلة لكنني لا أعرف، يستحيل الآن تحديد موعد عودته.



وخاض اللاعب الدنمركي 226 مباراة في الدوري الإنجليزي مع توتنهام الذي قال مدربه أنطونيو كونتي هذا الشهر أن "الباب دائما" أمام إريكسن في النادي اللندني.



وحصل إريكسن، الذي شارك في 109 مباريات مع الدنمرك، على الضوء الأخضر من قبل الأطباء الشهر الماضي لاستئناف مسيرته الكروية ويسعى للعب في كأس العالم.



ويحتل برنتفورد، الذي يلعب في دوري الأضواء لأول مرة في 74 عاما هذا الموسم، المركز 14 برصيد 23 نقطة من 23 مباراة.



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