الاتحاد المصري يحتج ضد بكاري غاساما

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة بتظلم إلى الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" ضد قرارات بكاري غاساما حكم مباراة الفراعنة مع الكاميرون، التي أقيمت يوم الخميس في الدور قبل النهائي ببطولة أمم إفريقيا.

وأوضح جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد على موقع "فيسبوك" أن: المواقف الصعبة لا تزال مقترنة بمسيرة الفريق في البطولة ورغم التفوق الواضح لفريقنا فإن تزايد الضغوط علينا أدى إلى إيقاف المدرب ومساعده وحرمانهما بذلك من قيادة فريقهما في المباراة النهائية لبطولة كبيرة.

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وشدد على أنه قدم تظلمًا من قرارات حكم مباراة الخميس الذي جاء أداؤه وقراراته في المباراة لتؤكد وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك.

وأشار جمال علام إلى أن الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الإفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات، فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الإفريقية بشكل عام.

يذكر أن المنتخب المصري تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على منتخب الكاميرون 3 - 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.