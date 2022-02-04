بيولي: يجب أن نُظهر قوتنا بدون إبراهيموفيتش

دعا ستيفانو بيولي مدرب ميلان لاعبيه إلى إظهار قوتهم في غياب زلاتان إبراهيموفيتش أمام الغريم إنتر ميلان بعد استبعاد اللاعب السويدي من المشاركة في مباراة قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب الإصابة.



وأصيب المهاجم البالغ عمره 40 عاما في وتر العرقوب خلال التعادل مع يوفنتوس قبل فترة التوقف الدولي ولم يتعاف في الوقت المناسب لمواجهة إنتر ميلان حامل اللقب.



ويتصدر إبراهيموفيتش هدافي ميلان في الدوري الإيطالي برصيد ثمانية أهداف في 15 مباراة لكن بيولي حث لاعبيه على الأداء بقوة في غياب المهاجم السويدي مثلما فعلوا في الفوز على أتلانتا والتعادل يوفنتوس في وقت سابق من الموسم.



وقال بيولي في مؤتمر صحفي: إنها مباراة مهمة للغاية لكننا خضنا بالفعل مباريات قوية أخرى في بيرغامو وتورينو وأنا حزين لغياب إبراهيموفيتش.



وتابع: تطور أداء الفريق كثيرا في وجود زلاتان ويجب الآن أن نظهر قوتنا بدونه أيضا.



وأضاف: يجب أن نلعب بالروح القتالية والهمة العالية المعروفة عن الفريق خاصة في الفترات الحاسمة من الموسم.



وقال بيولي أن أنتي ريبيتش لن يشارك أيضا بسبب الإصابة بينما من غير المرجح أن يشارك المدافع فيكايو توموري أساسيا.



وستكون مباراة القمة يوم السبت في سان سيرو اختبارا قويا لمدى قدرة ميلان على المنافسة على اللقب حيث يحتل المركز الثالث حاليا متأخرا بأربع نقاط عن إنتر المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.



وقال بيولي: هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة. تعني الكثير بالنسبة لي لأسباب كثيرة. إنها مباراة قمة والفوز بها سيمنح الثقة للفريق وسيعزز موقعنا في الترتيب، إنتر فريق قوي جدا ويظهر ذلك مجددا الموسم الحالي.

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