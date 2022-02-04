"الأمر لن يكون سهلاً".. كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني

هنأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي لاعبيه محمد صلاح وساديو ماني بالوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون.

وتلعب مصر أمام السنغال في نهائي البطولة يوم الأحد، بعد تخطي "الفراعنة" للكاميرون بركلات الترجيح، وفوز "أسود التيرانغا" على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف لهدف.

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وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة "الريدز" أمام كارديف سيتي يوم الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي: تأهل صلاح وماني للنهائي إنجاز كبير لهما وأهنئهما عليه، نابي كيتا أيضًا كان مميزًا خلال البطولة، الثلاثي قدمّ مستوً مميز.

وتابع: لن يكون الأمر سهلًا، أحدهما سيكون سعيدًا والآخر سيشعر بالحزن، إنها فرصة لتحقيق نجاح كبير لأحديهما.

وعن لحاق الثنائي بمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الخميس قال كلوب: أعتقد أنهما سيتواجدان، لكن عليّ التحدث معهما أولًا، الخاسر سيعود قبل الآخر.

وسيحقق الفائز من صلاح وماني في المباراة النهائية كأس أمم إفريقيا الأول في مسيرته بعد خسارة الأول لنهائي 2017 والثاني 2019.