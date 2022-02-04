مساعد مدرب الأهلي: رغم الصعوبات.. نستهدف أبعد نقطة في المونديال

أكد سامي قمصان مساعد مدرب الأهلي المصري بطل إفريقيا أن فريقه يستهدف الوصول إلى أبعد مدى في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق يوم السبت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف قمصان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قبل مشاركة فريقه السابعة في البطولة حيث يستهل مشواره أمام مونتيري المكسيكي ممثل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف": طموحنا كبير رغم الصعوبات التي نمر بها ونعلم جيدا أن جماهير الأهلي وطموحاتها زادت بعد ميدالية الموسم الماضي.



وحقق الأهلي المركز الثالث مرتين في المسابقة آخرهما العام الماضي في قطر.



وغاب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن المؤتمر الصحفي بسبب إصابته بكوفيد-19 وخضوعه للعزل الصحي.



وتحدث المدرب المساعد عن الإصابات التي تلاحق الفريق والغيابات وكان آخرها إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي وكذلك غياب موسيماني حتى اليوم التحضيري للمباراة معربا عن أمله في أن تكون مسحته سلبية يوم السبت حتى يقود الفريق في المباراة.



وأضاف قمصان: لاعبو الأهلي لديهم عزيمة وإصرار ويقدرون طموحات الجماهير التي لا تقبل إلا بالفوز رغم الصعوبات التي تواجه الفريق.



ويفتقد بطل إفريقيا بالفعل جهود الحارس محمد الشناوي والمدافعين أكرم توفيق وبدر بانون والمهاجم بيرسي تاو للإصابة بجانب حمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف لمشاركتهم مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



وردا على سؤال حول مدى تأثر الفريق بغياب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية قال قمصان: النادي الأهلي هو الداعم الأول لكل المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الجماعية والفردية وليس كرة القدم فقط وهو دائما يعلي مصلحة مصر فوق كل شيء لأنها الأهم.



وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي لديه ثقة كبيرة في كل اللاعبين الموجودين مع الفريق في الإمارات مشيرا إلى أن طاهر محمد طاهر قد يكون أحد الحلول المرشحة للعب في مركز رأس الحربة.



وعن تصريحات مدرب مونتيري بشأن مواجهة الأهلي قال قمصان: نحترم خافيير أغيري وخبراته لكننا نلعب باسم الأهلي وتاريخه وهذا ما يعلمه أغيري نفسه بشأن الأهلي واللاعب المصري بشكل عام.



وأضاف: نحن في الأهلي لا نرد على التصريحات إلا فيما يخص لاعبينا. وهناك حالة تركيز بين اللاعبين ونسعى للحفاظ عليها وهذا ما يشغلنا حاليا كجهاز فني.



واختتم قمصان تصريحاته: لا نبحث عن مبررات وسوف نبذل أقصى ما لدينا كجهاز فني لتقديم عرض قوي في مباراة مونتيري لأنها ستفتح الطريق أمامنا لتحقيق طموحاتنا والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية.