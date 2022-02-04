مصر وركلات الترجيح.. 3 بطولات ونهائيان

أصبح منتخب مصر أكثر منتخبات القارة الإفريقية فوزًا بركلات الترجيح في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه يوم الخميس على الكاميرون في نصف نهائي نسخة 2021.

وتأهل المنتخب المصري إلى النهائي العاشر في تاريخه بعد إقصائه للكاميرون أصحاب الأرض بركلات الترجيح ليواجه السنغال في النهائي يوم الأحد.

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ولعبت مصر ركلات ترجيح خلال 8 مناسبات سابقة، انتصرت 6 مرات وخسرت مرتين، وفازت بـ 3 بطولات تضمنت ركلات ترجيح خلال مشوار اللقب، قبل النهائي المقبل.

ولم تكن البداية جيدة لـ"الفراعنة" في ركلات الترجيح خلال البطولة، إذ كانت المرة الأولى التي تتجه فيها إلى نقطة الجزاء خلال نصف نهائي نسخة 1980، حينما انتهت مباراة الجزائر بالتعادل 2-2 ثم خسر المصريون 4-2 بركلات الترجيح.

وبعدها بأربع سنوات وخلال ذات المرحلة، خسرت مصر نصف نهائي 1984 أمام نيجيريا 8-7 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما في المباراة.

وفي النسخة التالية حصدت مصر اللقب عام 1986 خلال البطولة المقامة على أرضها، بعد الفوز على الكاميرون 5-4 بضربات الجزاء عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

واستمر حظ "الفراعنة" الجيد خلال نسخة 1998، حينما أقصوا كوت ديفوار بربع نهائي البطولة 5-4 بالركلات الترجيحية عقب فشل أي منهما في إحراز أي أهداف طوال اللقاء، لتكمل مصر طريقها وتحصد لقبها الرابع بعد الفوز على بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا في الدورين نصف النهائي والنهائي.

وكان الفوز على كوت ديفوار في نهائي 2006، 5-2 بعد التعادل سلبيًا، بداية الثلاثية المتتالية لكتيبة حسن شحاتة في نسخ 2006 و2008 و2010.

وغابت مصر عن نسخ 2012 و2013 و2015، لتعود للمشاركة مرة أخرى في 2017، وقادها عصام الحضري للنهائي بعد التألق في ركلات الترجيح أمام بوركينا فاسو والفوز 4-3 في نصف النهائي، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وفي النسخة الحالية، انتصرت مصر مرتين بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف، كانت الأولى على كوت ديفوار في دور الـ16 (5-4) وفي نصف النهائي أمام الكاميرون أصحاب الأرض 3-1.

ويعد منتخب كوت ديفوار هو أكثر منافس خسر أمام مصر بركلات الترجيح في بطولات أمم إفريقيا بـ 3 مرات خلال نسخ 1998 و2006 و2021.