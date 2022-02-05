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إصابة توخيل مدرب تشيلسي بفيروس كورونا

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توخيل
من المنتظر أن ينضم المدرب الألماني لبعثة النادي قبل السفر إلى المونديال

إصابة توخيل مدرب تشيلسي بفيروس كورونا

لندن - رويترز

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أعلن تشيلسي أن مدربه توماس توخيل أصيب بكوفيد-19 قبل ساعات من اللعب ضد بليموث في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

وسيخضع توخيل للعزل الذاتي، وقال تشيلسي إنه من المنتظر بشكل كبير أن ينضم المدرب الألماني لبعثة النادي قبل السفر إلى أبوظبي في الإمارات هذا الأسبوع للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وسيلعب تشيلسي بطل أوروبا ضد الجزيرة الإماراتي أو الهلال السعودي بطل آسيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية في استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الأربعاء.

وإذا تأهل تشيلسي إلى النهائي فإنه سيبقى في أبوظبي حتى 12 فبراير.

ووصل تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية في مشاركته الأخيرة بالبطولة في اليابان عام 2012، لكنه خسر آنذاك 1-صفر أمام كورنثيانز البرازيلي.

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