.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأهلي يهزم مونتيري ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم للأندية

  • الخط
محمد هاني
احتفال محمد هاني بهدفه في شباك مونتيري

الأهلي يهزم مونتيري ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم للأندية

أبوظبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

فاز الأهلي 1-صفر على مونتيري المكسيكي ليبلغ الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في أبوظبي يوم السبت.

وأحرز محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة 53 ليحقق بطل أفريقيا مفاجأة كبيرة إذ يخوض البطولة بدون لاعبي المنتخب المصري الذي يلعب في نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد.

وتأهل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي نال المركز الثالث في نسخة العام الماضي في قطر عندما تفوق بركلات الترجيح على بالميراس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجمهوريون يحذرون إدارة بايدن من تقديم تنازلات لإيران الجمهوريون يحذرون إدارة بايدن من تقديم تنازلات لإيران
اكتشف المزيد