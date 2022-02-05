الأهلي يهزم مونتيري ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم للأندية

فاز الأهلي 1-صفر على مونتيري المكسيكي ليبلغ الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في أبوظبي يوم السبت.

وأحرز محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة 53 ليحقق بطل أفريقيا مفاجأة كبيرة إذ يخوض البطولة بدون لاعبي المنتخب المصري الذي يلعب في نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد.

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وتأهل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي نال المركز الثالث في نسخة العام الماضي في قطر عندما تفوق بركلات الترجيح على بالميراس.