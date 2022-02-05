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الأهلي يواصل التعثر ويتعادل مع التعاون

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الأهلي والتعاون
الأهلي وصل للنقطة 20 في المركز التاسع

الأهلي يواصل التعثر ويتعادل مع التعاون

العربية.نت

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تعادل الأهلي مع التعاون بهدف لمثله خلال الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ليفقد نقطتين أخرتين بعد تعادل الجولة الماضية مع ضمك.

وتقدم التعاون بهدف سجله ليندر تاوامبا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء وتعادل الأهلي عن طريق عبد الله المقرن في الدقيقة 82.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، كما وصل التعاون إلى النقطة 18 في المركز الـ14.

ويحل الأهلي خلال الجولة المقبلة ضيفًا على الفتح، بينما يلتقي التعاون خارج أرضه مع الرائد.

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