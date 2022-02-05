بايرن يعبر لايبزغ ويبتعد بصدارة "البوندسليغا"

قطع بايرن ميونخ خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي بفوزه على ضيفه لايبزغ 3 -2 يوم السبت في مباراة القمة التي جمعت بينهما في المرحلة الحادية والعشرين من البوندسليغا.
وفي باقي المباريات فاز ماينز على ضيفه هوفنهايم 2 -صفر وكولن على ضيفه فرايبورغ 1 -صفر وأوجسبورغ على ضيفه يونيون برلين 2 -صفر وتعادل ارمينيا بيلفيلد مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1 -1.
وعلى ملعب أليانز أرينا، تقدم توماس مولر بهدف للنادي البافاري في الدقيقة 12 لكن البرتغالي أندريه سيلفا أدرك التعادل للايبزغ في الدقيقة 27، وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول أضاف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ليعزز موقعه في صدارة هدافي البوندسليغا.
وفي الشوط الثاني أدرك الفرنسي كريستوفر نكونكو التعادل للايبزغ في الدقيقة 53 ولكن بعد خمس دقائق فقط استفاد بايرن من الهدف العكسي الذي أحرزه غوسكو غفارديول لاعب لايبزغ بالخطأ في مرماه.
الفوز رفع رصيد بايرن إلى 52 نقطة متفوقا بتسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي يواجه ضيفه باير ليفركوزن غدا الأحد، وتوقف رصيد لايبزج عند 31 نقطة في المركز السابع.
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