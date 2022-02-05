بداية قوية للمدرب لامبارد مع إيفرتون

سحق إيفرتون منافسه في الدوري الممتاز برنتفورد بنتيجة 4-1 ليتأهل إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت في بداية مظفرة للفريق مع المدرب الجديد فرانك لامبارد.

ومنح ييري مينا التقدم لإيفرتون بضربة رأس في الدقيقة 31 بعد مشاركته كبديل عقب إصابة بن غودفري.



وذهب المدافع الكولومبي لاحتضان لامبارد الذي تولى المسؤولية في 31 يناير.



وعزز البرازيلي الدولي ريتشارليسون من تقدم صاحب الأرض بعد ثلاث دقائق من الاستراحة قبل أن يقلص برنتفورد الفارق من ركلة جزاء نفذها إيفان توني.



وأهدر توني فرصة إدراك التعادل ليعاقب إيفرتون الفريق الضيف عندما أعاد مايسون هولغيت الفارق إلى هدفين.



واختتم أندروز تاونسند مباراته الأولى مع إيفرتون بتسجيل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع.