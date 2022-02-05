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بعد سلبية مسحته.. الأهلي يطالب بـ "تحديد موقف موسيماني"

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موسيماني
الأهلي أجرى مسحتين لموسيماني وكلاهما كانتا سلبيتين

بعد سلبية مسحته.. الأهلي يطالب بـ "تحديد موقف موسيماني"

أبوظبي - رويترز

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أعلن الأهلي المصري بطل إفريقيا سلبية مسحة مدربه بيتسو موسيماني قبل ساعات من اللعب ضد مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الإمارات يوم السبت.

وكان الأهلي أعلن إصابة موسيماني بكوفيد-19 يوم الأربعاء بعد الوصول إلى أبوظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلي سلبية مسحتين للمدرب الجنوب إفريقي وقال إنه خاطب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية "لتوضيح موقفه من قيادة الفريق في مباراة اليوم من الملعب".

ويخوض الأهلي مباراة مونتيري دون أغلب لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات أو الوجود مع منتخب مصر الذي يستعد للعب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون يوم الأحد.

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