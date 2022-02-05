تشيلسي ينتفض ليهزم بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجا تشيلسي من مأزق في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه بليموث بعد وقت إضافي بفضل هدفي الإسبانيين سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو.



وصعق بليموث منافسه عندما هز ماكولاي جيلزفي الشباك من ركلة حرة في الدقيقة الثامنة.



وغاب توماس توخيل مدرب تشيلسي عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا وقدم فريقه أداء متواضعا وبدا بطيئا في حركته بعد راحة لمدة أسبوعين.



وسدد تشيلسي ثلاث مرات في إطار المرمى في الشوط الأول ونجح دفاع بليموث في الحفاظ على شباكه أمام بطل أوروبا إلى أن صنعت الكفاءة الفارق في الدقيقة 41.



فمن تمريرة مايسون ماونت العرضية المنخفضة هز القائد أزبليكويتا الشباك بكعب القدم.



وتعامل بليموث مع هجمات تشيلسي في الشوط الأول والوقت الإضافي بفضل تألق دفاعه والحارس مايك كوبر.



وحسم ألونسو فوز تشيلسي في الدقيقة 16 من الوقت الإضافي بعد تمريرة كاي هافرتز وقبل خمس دقائق من النهاية أنقذ الحارس كيبا أريزابالاغا بطل أوروبا من ركلة جزاء سددها رايان هاردي.

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