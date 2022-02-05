.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ثنائية محرز تقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

  • الخط
محرز
احتفال رياض محرز مع كيفين دي بروين بهدفه في فولهام

ثنائية محرز تقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تجاوز مانشستر سيتي بداية سيئة ليفوز 4-1 على فولهام بفضل ثنائية رياض محرز ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

وانتزع الفريق المنافس في الدرجة الثانية تقدما مفاجئا عبر فابيو كارفاليو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك إيلكاي غندوغان التعادل لمتصدر الدوري الممتاز.

وانتهت مقاومة فولهام تماما في الدقيقة 13 عندما قفز جون ستونز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيفن دي بروين داخل المرمى محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.

وسيطر سيتي بتشكيلة كاملة على الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص ليسجل محرز هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 53 والثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
5 شركات فقط تحصل على غالبيةَ المشاريع الحكومية في تركيا 5 شركات فقط تحصل على غالبيةَ المشاريع الحكومية في تركيا
اكتشف المزيد