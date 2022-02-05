ثنائية محرز تقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

تجاوز مانشستر سيتي بداية سيئة ليفوز 4-1 على فولهام بفضل ثنائية رياض محرز ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

وانتزع الفريق المنافس في الدرجة الثانية تقدما مفاجئا عبر فابيو كارفاليو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك إيلكاي غندوغان التعادل لمتصدر الدوري الممتاز.

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وانتهت مقاومة فولهام تماما في الدقيقة 13 عندما قفز جون ستونز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيفن دي بروين داخل المرمى محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.

وسيطر سيتي بتشكيلة كاملة على الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص ليسجل محرز هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 53 والثاني بعد ذلك بأربع دقائق.