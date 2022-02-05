حكم نهائي إفريقيا.. رفض "الرشوة" وغيّرته فرنسا

رفض الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز رشوة خلال إدارته لإحدى المباريات في البطولات الإفريقية، كما أكد أن نجاحه في مسيرته يعود إلى العائلة التي يحظى بها، وكشف أن حلمه منذ طفولته هو أن يصبح حكمًا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي تولي غوميز إدارة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون يوم الأحد.

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بدايات الشغف

ولد غوميز البالغ من العمر 39 عامًا لأب وأم برتغاليين في جنوب إفريقيا، لعب شقيقه كرة القدم بشكل احترافي لوقت قليل بينما كان والده مغرم باللعبة بسبب أصوله التي تعود لجزيرة ماديرا البرتغالية المحبة للكرة.

وقال غوميز للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: لعبت في نادي منطقتنا كظهير أيمن لبعض الوقت، لكنني أدركت بأني لست لاعبًا جيدًا، لفت التحكيم نظري وكنت أتوسل إلى مدربي أن يجعلني حكمًا أثناء التدريبات، حينها أدركت أن التحكيم يجري في دمي.

وتابع: شغفي بالتحكيم وصل ذروته حينما شاهدت كأس العالم 1998 في فرنسا، الجميع كان يراقب النجوم لكنني كنت أصب تركيزي على الحكام، تواصلت مع الاتحاد الجنوب إفريقي بعدها لأرى كيف يمكنني أن أبدأ مسيرتي، حصلت على بعض المباريات كحكم مساعد، وبدأت كحكم ساحة بعد العديد من الدورات التدريبية.

وحصل غوميز على الشارة الدولية بسن 28 عامًا عام 2011.

رجل عائلة

أكد الحكم الجنوب إفريقي أن وصوله إلى مكانته الآن كان بسبب عائلته والناس المحيطين به.

وتابع في حواره لموقع "كاف": رحلتي كانت مثيرة وأنا سعيد بما حققته، أنا شاكر للناس التي دعمتني دائمًا في حياتي.

واعترف الأب لطفلين أن موازنة حياته الشخصية مع المهنية لم يكن أمرًا سهلًا، فمع إدارته للمباريات، يملك غوميز مصنعًا لمعالجة المياه وشركة لتصنيع البلاستيك، إذ قال: أنا محظوظ بزملائي الذين يشجعونني خلال مسيرتي التحكيمية، وفي العمل لدي شريك مخلص يقلل من أعباء العمل.

وأضاف: زوجتي مصدر قوتي، وأفضل من ينتقدني، تشاهد جميع مبارياتي وتنبهني للأخطاء، إنها داعمة لي على الدوام.

أهمية الحفاظ على السمعة

تمثّل سمعة غوميز كل شيء بالنسبة له إذ أكد مرارًا وتكرارًا أنها ستلازمه مدى حياته.

ونقل موقع "أي أوه إل" الجنوب إفريقي تصريحات له قال فيها: كونك حكم سيمنعك من تكوين العديد من الصداقات.

وأردف: التحكيم لا يتعلق فقط بقراراتك داخل الملعب بل بتصرفاتك خارجه أيضًا، يجب أن أكون قدوة وأن أقوم بكل شيء بشكل أخلاقي، من الضروري أن تتحلى بالصدق والنزاهة، إنها شيء سيلاحقني أنا وعائلتي.

رفض 30 ألف دولار

رفض غوميز رشوة تقارب 30 ألف دولار أثناء تواجده في نيجيريا لإدارة مباراة في كأس الكونفدرالية الإفريقية بين بلاتو يونايتد النيجري واتحاد العاصمة الجزائري.

ونقل موقع "غول" تصريحات رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم "تندا ماسيكوا" الذي عبر خلالها عن فخره بطريقة تعامل حكام بلاده مع الحادثة.

وقال: لقد تصرف حكامنا بشكل جيد للغاية، فور وقوع المشكلة قاموا بالإبلاغ عنها على الفور إلى الاتحاد القاري لإجراء مزيد من التحقيقات حول هذه المسألة.

وأكمل: حكامنا أظهروا للقارة والعالم أجمع أنهم لن يتهاونوا مع الفساد، نحن فخورون بهم.